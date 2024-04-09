Найдена взаимосвязь между группой крови матери и красотой ее ребенка

Эксперты из Государственного медицинского университета города Синд в Пакистане выяснили взаимосвязь между группой крови матери и красотой ее ребенка. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что самые умные и красивые дети рождаются у женщины с первой группой крови.

Информируется, что примерно 70% способностей ребенка передаются от матери, и они во многом определяются группой крови женщины.

Сказано, что у матерей с четвертой группой крови дети склонны добиваться успеха в спорте и обладают хорошим здоровьем.

В то же время указывается, что дети женщин с третьей группой крови обычно больше других склонны к творчеству.

Дети же мам со второй группой крови склонны к критическому мышлению.

Сообщается, что, если у мамы первая группа крови, то ее ребенок будет отличаться высоким уровнем интеллекта, а также они будут больше нравится окружающим – их отличает сексуальная привлекательность.

Поясняется, что женщинам с первой группой крови физиологически сложнее забеременеть, поскольку по сравнению с обладательницами других групп у них ниже и количество яйцеклеток, и их качество, поэтому происходит естественный отбор более качественных эмбрионов.

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