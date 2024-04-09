Обнаружены бактерии, которые снижают риск проблем с сердцем

Эксперты из института Броуда и Гарвардского университета в США поведали о бактериях, которые снижают риск проблем с сердцем. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что большее число особых бактерий Oscillibacter и Еubacterium coprostanoligenes в кишечнике способствует снижению уровня холестерина в крови, тем самым препятствуя развитию сердечнососудистых заболеваний.

Во время своей работы ученые проанализировала метаболиты и микробные геномы более чем 1,4 тысяч участников Framingham Heart Study.

Стоит отметить, что это крупный американский исследовательский проект, посвященный факторам риска сердечнососудистых заболеваний.

Специалисты пытались узнать, какие изменения в микробиоме кишечника коррелируют с лучшей функцией сердца и сосудов.

В итоге выяснилось, что люди с большим числом бактерий Oscillibacter и Еubacterium coprostanoligenes в кишечнике демонстрировали улучшенный метаболизм холестерина. Oscillibacter и Еubacterium coprostanoligenes способны превращать холестерин в промежуточные продукты, которые затем могут быть расщеплены другими бактериями и выведены из организма.

Указывается на то, что снижение концентрации холестерина связывают с защитой от атеросклероза – хронического заболевания, при котором в просвете артериальных сосудов образуются бляшки.

Говорится, что атеросклероз поражает стенки сосудов, снижая их эластичность и создавая препятствие на пути движения тока крови. Из-за этого происходит нарушение кровоснабжения внутренних органов и развивается гипертония, а отрыв атеросклеротической бляшки грозит такими опасными состояниями, как инфаркт миокарда или инсульт.

Ранее были названы лекарства, которые «убивают» сердце.

Также ученые рассказали, как коронавирус «гробит» сердце.