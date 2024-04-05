«Укрэнерго» предупредило об ограничении электроснабжения в шести областях

Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден применить временные меры по ограничению потребления с 18:20 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях. Об этом сообщает «Укрэнерго».

«Причины применения ограничений — отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны. Это следствие последних массированных российских атак на украинские электростанции. Также вечером в стране растет потребление из-за похолодания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем ограничений умеренный. Облэнерго в регионах будет распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей.

Также продолжают действовать ограничения энергоснабжения в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге.

Напомним, в Украине могут вырасти тарифы на свет.