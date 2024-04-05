Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > «Укрэнерго» предупредило об ограничении электроснабжения в шести областях

«Укрэнерго» предупредило об ограничении электроснабжения в шести областях

Агата Кловская
05.04.24 13:41
52
«Укрэнерго» предупредило об ограничении электроснабжения в шести областях

Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден применить временные меры по ограничению потребления с 18:20 до 22:00 в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях. Об этом сообщает «Укрэнерго».

«Причины применения ограничений — отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны. Это следствие последних массированных российских атак на украинские электростанции. Также вечером в стране растет потребление из-за похолодания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем ограничений умеренный. Облэнерго в регионах будет распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей.

Также продолжают действовать ограничения энергоснабжения в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге.

Напомним, в Украине могут вырасти тарифы на свет.

Тэги: общество, электроснабжение, Укрэнерго, новости Украины

Комментарии

Статьи

23.03.24 10:40

Бойня в «Крокус Сити Холл»: кто за этим стоит?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.04.24 13:13

Оккупанты лишили жителей ВОТ возможности снимать деньги с украинских карт

05.04.24 12:55

Зеленский назвал неотложную потребность Украины

05.04.24 12:30

В НАТО оценили степень поражения дронами НПЗ России

05.04.24 11:46

На аэродроме в Морозовске уничтожено минимум 6 вражеских самолетов, — источники

05.04.24 11:19

Экс-нардепу Онищенко вынесли суровый приговор

05.04.24 10:46

В России губернатору продырявили живот на встрече с местными жителями

05.04.24 10:33

Энгельс, Эйск и Морозовск: В России ночью гремели взрывы в городах с аэродромами

05.04.24 10:24

СМИ пишут, что Украину не пригласят в НАТО в июле

05.04.24 10:16

Американцы решили узнать, как НАТО тратит свои деньги

05.04.24 11:46

На аэродроме в Морозовске уничтожено минимум 6 вражеских самолетов, — источники

05.04.24 11:19

Экс-нардепу Онищенко вынесли суровый приговор

05.04.24 10:33

Энгельс, Эйск и Морозовск: В России ночью гремели взрывы в городах с аэродромами

05.04.24 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 445 900 солдат

04.04.24 15:41

Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы

04.04.24 14:38

В Кремле увидели «прямую конфронтацию» с НАТО

04.04.24 12:26

В ВСУ прокомментировали вероятность атак из Беларуси

04.04.24 11:21

Голосование в Конгрессе США по помощи Украине могут снова отложить на несколько недель, — Bloomberg

04.04.24 11:05

Элеонора Шкода: подельница «теневиков» из «батальона Монако», вместо ареста, пошла на повышение, - СМИ

04.04.24 10:29

Оккупанты нанесли «мопедный» удар по Харькову. Есть жертвы

01.04.24 02:13

Стало известно, часто ли люди заражают животные

02.04.24 05:01

Американцы развенчали популярный миф о яйцах

01.04.24 04:27

Японцы поведали о небывалой пользе травяных чаев

02.04.24 03:46

Стало известно, сколько должны весить люди в разном возрасте

01.04.24 05:47

Биологи узнали о птицах нечто любопытное

30.03.24 09:41

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 441 520 солдат

01.04.24 03:21

Французы узнали о женщинах кое-что удивительное

29.03.24 16:27

WhatsApp устроит «чистку» несогласных пользователей

29.03.24 15:53

Украина получила $1,5 млрд от Всемирного банка

31.03.24 10:03

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 442 170 солдат

Фото и Видео
Зеленский назвал неотложную потребность Украины
Зеленский назвал неотложную потребность Украины
Зеленский назвал неотложную потребность Украины
Зеленский назвал неотложную потребность Украины
На аэродроме в Морозовске уничтожено минимум 6 вражеских самолетов, — источники
На аэродроме в Морозовске уничтожено минимум 6 вражеских самолетов, — источники
Энгельс, Эйск и Морозовск: В России ночью гремели взрывы в городах с аэродромами
Энгельс, Эйск и Морозовск: В России ночью гремели взрывы в городах с аэродромами
Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы
Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы
Экснач СБУ Виталий Герсак и его сын Кирилл «жируют» во время войны, - СМИ
Экснач СБУ Виталий Герсак и его сын Кирилл «жируют» во время войны, - СМИ
Оккупанты нанесли «мопедный» удар по Харькову. Есть жертвы
Оккупанты нанесли «мопедный» удар по Харькову. Есть жертвы
В Киеве заметили массовое нашествие змей
В Киеве заметили массовое нашествие змей
Неизвестные дроны атаковали завод по сборке иранских «мопедов» в Татарстане
Неизвестные дроны атаковали завод по сборке иранских «мопедов» в Татарстане
Новые авиабомбы россиян долетают до любого района Харькова, — ОВА
Новые авиабомбы россиян долетают до любого района Харькова, — ОВА
В оккупированном Мариуполе россияне хотят мобилизовать местных мужчин
В оккупированном Мариуполе россияне хотят мобилизовать местных мужчин
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.