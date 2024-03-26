Выявлена еще одна огромная польза кофе

Эксперты из Имперского колледжа Лондона в Великобритании поведали о небывалой пользе кофе. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что у людей, страдающих от рака кишечника, которые употребляют от двух до четырех чашек этого напитка в день, вероятность рецидива значительно уменьшается.

В ходе своей работы ученые проанализировали данные 1 719 пациентов с колоректальным раком первой, второй и третьей стадии.

Выяснилось, что потребление более четырех чашек кофе в день, по сравнению с менее чем двумя чашками, связано со снижением риска рецидива колоректального рака на 32%.

Также оказалось, что связь между потреблением кофе и смертностью от всех причин имеет нелинейный характер.

Так, по словам исследователей, риск смерти был отмечен при употреблении четырех чашек кофе в день.

Ранее была озвучена еще одна причина не отказываться от кофе.