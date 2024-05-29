Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 505 100 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 29 мая.

Сообщается, что были ликвидированы 505 100 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 700 танков, 14 891 боевая бронированная машина, 13 066 артиллерийских систем, 1 087 РСЗО, 815 средств ПВО, 357 самолетов, 326 вертолетов, 10 510 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 222 крылатые ракеты, 27 кораблей/катеров, одна подлодка, 17 796 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 142 единицы специальной техники.

Ранее Зеленский ответил, возможна ли военная победа над Россией.