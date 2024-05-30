Британцы объяснили, почему полезно ходить в баню

Эксперты из Лестерского университета в Великобритании посоветовали ходить в баню. Стало известно, для чего это нужно.

В отчете ученых говорится о том, что была обнаружена связь между регулярными визитами в баню и устойчивостью к психозу.

Поясняется, что психоз, или психотические расстройства представляет собой тяжелые нарушения психики, связанные с галлюцинациями и бредом.

Уточняется, что они часто проявляются у пациентов с шизофренией и шизоаффективным расстройством.

Британцы оценили данные 2 682 мужчин, собранные в Финляндии. Они включали в себе сведения о здоровье и образе жизни участников исследования, включая уровень физической подготовки и частоту посещений сауны.

После этого специалисты разделили подопытных на две группы: тех, кто бывал в сауне менее трех раз в неделю, и тех, кто посещал парную от трех до семи раз еженедельно.

Выяснилось в итоге, что частые посетители финской бани имели на 51% меньше шансов впасть в психоз по сравнению с теми, кто редко ходил в сауну.

Говорится, что хорошая физическая форма также защищает от психотических расстройств.

Информируется, что среди мужчин со слабой физподготовкой положительный эффект от регулярных визитов в сауну оказался наиболее выражен. В этой подгруппе риск развития психоза оказался на 74% ниже по сравнению с участниками, которые не любили проводить время в бане.

Ранее британцы заявили, что бегать каждый день – вредно.