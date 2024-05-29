Байден помешал Китаю передать России оружие, — WP

Лидер Китая Си Цзиньпинь был готов предоставить России военную помощь в начале полномасштабной войны, но президент США Джо Байден заставил его передумать. Об этом в колонке для The Washington Post заявил политический обозреватель Дэвид Игнейшс, ссылаясь на свои источники.

Меньше чем через три недели после вторжения РФ в Украину Китай начал публично призывать к миру, но Москва попросила Пекин об оружии, сообщает обозреватель.

«Они (китайцы) уже были готовы к поставкам, когда Байден позвонил Си с предупреждением: США отреагируют, если узнают, что Китай передает России оружие», — уверяет Игнейшс.

Неназванные знакомые с ситуацией собеседники отметили, что лидера КНР возмутил звонок американского президента, но он решил удерживаться прямых поставок оружия России.

Американские чиновники утверждают, что Си поручил бывшему вице-премьеру Лю Хэ и одному из наиболее доверенных переговорщиков китайского лидера с Западом, присматривать за скрытой помощью, которую Китай предоставляет России.

Напомним, Байден может пересмотреть некоторые «красные линии» по войне в Украине.