Американцы рассказали об удивительной пользе апельсиновой кожуры

Эксперты из университета Флориды в США поведали об удивительной пользе апельсиновой кожуры. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что в экстракте из нее содержатся полезные фитохимические вещества, способные подавлять активность кишечных бактерий, которые вырабатывают вредные для сердца соединения.

Отмечается, что активность некоторых кишечных бактерий способствует развитию сердечнососудистых заболеваний: они вырабатывают N-оксид триметиламина – данное органическое вещество играет определенную роль в патогенезе атеросклероза и сердечной недостаточности.

Во время анализа биохимических свойств кожуры апельсина специалисты выяснили, что ее экстракт богат полезными фитохимическими веществами, способствующими снижению выработки N-оксид триметиламина в организме.

Говорится, что подобные свойства продемонстрировало соединение под названием ферулоилпутресцин, которое содержится в экстрактах на основе воды.

Ожидается, что такое открытие поспособствует разработке новых функциональных пищевых продуктов и лекарств, укрепляющих здоровье сердца.

Резюмируется, что применение отходов производства цитрусовых в медицинской промышленности частично решит проблему загрязнения ими окружающей среды.

Ранее диетолог поведал о небывалой пользе семян льна.