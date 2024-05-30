Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американцы рассказали об удивительной пользе апельсиновой кожуры

Американцы рассказали об удивительной пользе апельсиновой кожуры

Агата Кловская
30.05.24 02:55
102
Американцы рассказали об удивительной пользе апельсиновой кожуры

Эксперты из университета Флориды в США поведали об удивительной пользе апельсиновой кожуры. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что в экстракте из нее содержатся полезные фитохимические вещества, способные подавлять активность кишечных бактерий, которые вырабатывают вредные для сердца соединения.

Отмечается, что активность некоторых кишечных бактерий способствует развитию сердечнососудистых заболеваний: они вырабатывают N-оксид триметиламина – данное органическое вещество играет определенную роль в патогенезе атеросклероза и сердечной недостаточности.

Во время анализа биохимических свойств кожуры апельсина специалисты выяснили, что ее экстракт богат полезными фитохимическими веществами, способствующими снижению выработки N-оксид триметиламина в организме.

Говорится, что подобные свойства продемонстрировало соединение под названием ферулоилпутресцин, которое содержится в экстрактах на основе воды.

Ожидается, что такое открытие поспособствует разработке новых функциональных пищевых продуктов и лекарств, укрепляющих здоровье сердца.

Резюмируется, что применение отходов производства цитрусовых в медицинской промышленности частично решит проблему загрязнения ими окружающей среды.

Ранее диетолог поведал о небывалой пользе семян льна.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, апельсины

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Ахметов и операция «Тариф»
27.05.24 21:54

Ахметов и операция «Тариф»

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.05.24 03:44

Британцы объяснили, почему полезно ходить в баню

30.05.24 01:49

Ученые объяснили, почему у нас болит голова

30.05.24 00:30

Раскрыта пикантная тайна кораллов

29.05.24 16:52

В Киеве на Оболони пьяный мужчна устроил стрельбу

29.05.24 16:28

Россия заманивает африканцев на войну с Украиной выплатой в $2000, — ГУР

29.05.24 15:47

Байден помешал Китаю передать России оружие, — WP

29.05.24 15:19

Зеленский совершит визит во Францию, — СМИ

29.05.24 14:43

Китай сделал заявление по деэскалации в Украине

29.05.24 14:18

В Дії снова появились услуги для водителей

29.05.24 13:47

Байден может пересмотреть некоторые «красные линии» по войне в Украине, — WP

29.05.24 12:50

Швеция выделила рекордный пакет оружия Украине

29.05.24 12:38

Россия готовит открытие фронта на северной границе Украины, — Умеров

29.05.24 11:11

Украина подписала с Португалией соглашение о безопасности

29.05.24 10:37

В «Укрэнерго» сказали, будут ли сегодня отключения света

29.05.24 10:13

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 505 100 солдат

28.05.24 16:49

Россияне прекратили штурмы на Харьковщине, — Генштаб

28.05.24 16:19

Сроки обновления данных для военнообязанных могут пересмотреть

28.05.24 15:26

Сегодня отключений света в Украине не будет. В «Укрэнерго» назвали причину

28.05.24 13:28

Украина подписала с Бельгией соглашение о безопасности

23.05.24 16:48

В Минобороны объяснили, в каких случаях после обновления данных в «Резерв+» все равно нужно идти в ТЦК

23.05.24 07:04

Японцы назвали оригинальный способ избежать деменции

23.05.24 06:26

Ученый рассказал, опасна ли жесткая вода

23.05.24 08:47

Ледник Судного дня начала «подтачивать» теплая вода

23.05.24 23:34

Синоптики предупредили, что в ближайшие дни Украину продолжит поливать дождями

24.05.24 10:44

В Украине планируется повышение налогов

24.05.24 10:30

Байден пропустит украинский Саммит мира, — Bloomberg

24.05.24 09:07

Ученые рассказали об опасности… электромобилей

23.05.24 08:37

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 497 700 солдат

24.05.24 10:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 498 940 солдат

Фото и Видео
Зеленский заинтриговал договоренностями о дополнительной ПВО для Украины
Зеленский заинтриговал договоренностями о дополнительной ПВО для Украины
Зеленский заинтриговал договоренностями о дополнительной ПВО для Украины
Зеленский заинтриговал договоренностями о дополнительной ПВО для Украины
В США разбился истребитель F-35 – эпичное видео с места крушения
В США разбился истребитель F-35 – эпичное видео с места крушения
В Киеве на парковке сгорело около 30 авто, один автобус и 10 мотоциклов
В Киеве на парковке сгорело около 30 авто, один автобус и 10 мотоциклов
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Мадрид
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Мадрид
Зеленский обратился с призывом к партнерам
Зеленский обратился с призывом к партнерам
В Киеве патрульный автомобиль попал в аварию
В Киеве патрульный автомобиль попал в аварию
Американцы хотят пересаживать людям… головы
Американцы хотят пересаживать людям… головы
Китайцы начали продавать собак и кошек… через автоматы
Китайцы начали продавать собак и кошек… через автоматы
В Подмосковье заживо сгорели нелегальные мигранты
В Подмосковье заживо сгорели нелегальные мигранты
Спикер Джонсон поддержал идею Украины бить по РФ американским оружием
Спикер Джонсон поддержал идею Украины бить по РФ американским оружием
fraza.com
Новости блогосферы
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.