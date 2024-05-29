Россия заманивает африканцев на войну с Украиной выплатой в $2000, — ГУР

Россия значительно активизировала кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, речь идет о рекрутинге живой силы в центральной Африке, в частности, в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде.

Вербовкой африканцев для их участия в «мясных» штурмах на украинской земле занимается специально созданное подразделение Министерства обороны России.

«Наемники заманивают стартовой денежной выплатой в размере 2000 долларов за подписание контракта, обещают ежемесячное обеспечение в 2200 долларов, медицинское страхование, а также — российский паспорт для солдата и членов его семьи», — рассказали в ГУР.

Напомним, Россия готовит новую волну мобилизации.