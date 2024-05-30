Раскрыта пикантная тайна кораллов

Эксперты из Токийского университета в Японии раскрыли пикантную тайну кораллов. Появились данные их отчета.

Ученые узнали о том, как происходит их размножение.

Японцы поясняют, что кораллы представляют собой колонии маленьких анемонов.

Указывается также, что они производят потомство подобно другим животным, оплодотворяя икру спермой.

Впрочем, уточняется, это происходит редко и непредсказуемо, из-за чего процесс оставался малоизученным.

Специалисты говорят: «Несмотря на десятилетия исследований, экологические факторы синхронного нереста были неясными. Данные о нересте кораллов очень скудны. Их не хватало для моделирования этого процесса. Но мы нашли способ провести эксперимент».

Исследователи прибегли к данным океанариума Тюрауми на южном острове Окинава, сотрудники которого пятнадцать лет вели записи о нересте кораллов вида Acropora.

Оказалось в итоге, что кораллы умеют подбирать идеальное время для размножения, учитывая множество факторов окружающей среды, таких как температура воды, осадки и солнечное излучение.

Теперь создана программа для прогнозирования будущих нерестов кораллов в дикой природе.

Ранее в Тихом океане обнаружили более 100 новых видов животных.