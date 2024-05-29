Зеленский совершит визит во Францию, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит во Францию ​​в следующий четверг, 6 июня. Об этом накануне сообщило издание France Bleu.

Утверждается, что украинский лидер примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Международная церемония пройдет в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляже Омаха.

Соответствующее заявление о визите Зеленского сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

«У меня будет возможность, когда президент Зеленский приедет во Францию ​​в День Д на следующей неделе, принять его и в это время очень конкретно поговорить, чтобы объявить, что еще мы собираемся сделать для поддержки Украины», — сказал Макрон.

Ожидается, что на международной церемонии в Нормандии 6 июня будут главы многих государств.

Напомним, Макрон поддержал поставки Украине дальнобойного оружия для ударов по РФ.