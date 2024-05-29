Россия готовит открытие фронта на северной границе Украины, — Умеров

Российские агрессоры намерены открыть новый фронт на северной границе Украины. Для этого они сосредотачивают до 300 тысяч войск. Об этом сказал министр обороны Рустем Умеров в интервью Reuters, опубликованном во вторник, 28 мая.

«Их (россиян) цель — открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою живую силу, огневую мощь против нас, они продолжают свою цель — уничтожить нашу нацию», — заявил Умеров и оценил текущую линию фронта в 1250 километров.

По словам министра, сейчас у России около 500 тысяч военных в Украине и возле ее границ, однако она готовится добавить еще 200-300 тысяч.

Он подтвердил, что Украина намерена освободить всю свою территорию до международно признанных границ 1991 года, включая Крым. Но главной военной задачей на ближайшие месяцы будет удержание оборонных рубежей и подавление врага при одновременном укреплении украинских военных возможностей в воздухе, на море и на суше.

Умеров сказал, что ожидает, что истребители F-16 будут доставлены, «надеюсь, очень, очень скоро». А на вопрос, сколько Киев ожидает получить, он сказал: «Нам нужно столько, сколько мы можем получить».

По его словам, Украина благодарна за предоставленную западными партнерами военную помощь и оружие, однако только половина обещанных поставок поступила вовремя. А любая задержка идет в пользу России.

Умеров напомнил, что Украина продолжает наращивать собственное производство оружия, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, на Сумщине жителям 10-километровой зоны возле границы с РФ рекомендуют эвакуироваться.