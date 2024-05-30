Ученые объяснили, почему у нас болит голова

Эксперты из Каролинского института в Швеции рассказали, почему возникает головная боль. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что повышенная активность гена MERTK коррелирует с опасной кластерной головной болью.

Во время своей работы ученые использовали информацию о состоянии здоровья и биоматериалы людей с кластерной головной болью.

Поясняется, что данный вид боли возникает из-за нарушений работы тройничного нерва – парного органа, каждая из двух частей которого отвечает за контроль жевательных мышц, языка и челюсти, а также обеспечивает чувствительность лба и глаз.

Сообщается, что кластерная головная боль обычно проявляется резко выраженной серией приступов болевого синдрома.

Уточняется, что такая боль, как правило, ничем не провоцируется и возникает спонтанно.

Оказалось, что у страдающих этим типом головной боли людей чаще наблюдалась повышенная экспрессия гена MERTK в организме.

Кроме этого удалось узнать, что локализация MERTK и белка Gal-3 в области тройничного нерва может усиливать болевые сигналы во время приступов.

Исследователи ожидают, что их открытие в будущем станет основой для разработки инновационных методов лечения кластерной головной боли.

Увы, сейчас для устранения и предотвращения приступов такого болевого синдрома не создано ни одного специального препарата.

Резюмируется, что планируется продолжить работу и установить, связан ли MERTK с другими типами головной боли, такими как мигрень.

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