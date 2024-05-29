Китай сделал заявление по деэскалации в Украине

Свои призывы к деэскалации в Украине Китай адресует всем вовлеченным сторонам, в том числе и России, однако в Москве игнорируют подобные обращения. Такой был ответ спикера МИД КНР Мао Нин на вопрос Укринформа по призывам Китая к деэскалации в войне.

В частности, вопрос был о том, адресует ли КНР свои заявления о необходимости уменьшения напряженности на фронте России, поскольку на Москву это оказывает обратный эффект, ведь после каждого такого призыва РФ с каждым новым шагом в войне лишь усиливает эскалацию.

«Китай считает, что диалог и переговоры — вот единственно дееспособный механизм выхода из „кризиса в Украине“ (так в Пекине продолжают называть войну, — ред.). Всем сторонам следует стремиться к снятию напряженности в такой ситуации и искать пути к политическому урегулированию кризиса», — сказала Мао Нин.

Также она добавила, что позиция, на которой стоит Китай, остается четкой и последовательной.

Агентство отмечает, что Китай избегает указывать на агрессора и на жертву в российско-украинской войне, ограничиваясь общими заявлениями, однако из ответа пресс-секретаря МИДа следует, что Пекин обращается и к Москве, но там просто игнорируют подобные призывы своего ближайшего союзника.

Напомним, Китай не видит вины за «кризис» в Украине.