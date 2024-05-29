В Дії снова появились услуги для водителей

На портале и в приложении Дія снова заработали сервисы для водителей. Об этом 28 мая сообщается в Телеграм Дії.

«Сервисы для водителей вернулись в Дію, потому что Главный сервисный центр МВД обновил реквизиты для оплаты счетов», — говорится в сообщении.

Украинские водители снова могут заказать, оплатить и заменить водительское удостоверение в несколько кликов. А дальше прийти в сервисный центр МВД и забрать удостоверение или оформить доставку.

Также можно купить и продать автомобиль онлайн. Номера и техпаспорт получаются через доставку.

Напомним, в «Дію» вернули важную для водителей функцію.