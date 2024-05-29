Украина подписала с Португалией соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в Лиссабоне подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Соглашение закрепляет обязательство Португалии поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности в пределах границ 1991 года, включая территориальное море.

Португалия предоставит не менее 126 миллионов евро военной поддержки в этом году.

Также страна подтверждает участие в коалиции F-16, международной коалиции способностей морской безопасности, а также в программе закупки боеприпасов большого калибра, усилиях по разминированию и укреплению морской безопасности.

Отдельные блоки соглашения посвящены двустороннему сотрудничеству в области оборонной промышленности, разведке, борьбе с организованной преступностью и пропагандой, а также противодействию химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам.

Украина и Португалия будут координировать и укреплять совместные усилия для поддержки нашей страны на пути к будущему вступлению в НАТО.

В блоке по политическому сотрудничеству говорится о поддержке Украинской формулы мира, привлечении агрессора к ответственности, усилении санкций против РФ и совместной работе над созданием механизма предоставления компенсации за ущерб, потери или вред, вызванный российской агрессией.

Португалия также обязуется продолжать участие в международной коалиции по возвращению украинских детей.

Напомним, Украина подписала с Бельгией соглашение о безопасности.