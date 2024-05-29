Байден может пересмотреть некоторые «красные линии» по войне в Украине, — WP

Чтобы противостоять продвижению России в Украине, президент США Джо Байден рассматривает две новые жесткие контрмеры. Одна из них может привести к «еще одной точке перелома в Украине». Об этом сообщает WP.

«Эти шаги будут означать значительную эскалацию тщательно выверенной политики Байдена по поддержке Украины.... Тот факт, что такие шаги сейчас рассматриваются, свидетельствует о растущей обеспокоенности администрации относительно уязвимости Украины на поле боя», — пишет издание.

Угроза новых санкций против Китая, как отмечается, особенно деликатна, поскольку она возникает в то время, когда обе страны пытаются стабилизировать свои отношения.

«Но официальные лица США обеспокоены тем, что Пекин, технически придерживаясь своего обещания не поставлять оружие Москве, стал самым большим фактором развития оборонного сектора России и ее полномасштабного вторжения в Украину», — пишет WP.

Напомним, США выступили против того, чтобы Украина била по территории России западным оружием.