Верховный суд США принял решение по поводу участия Трампа в выборах

Бывшего американского президента США Дональда Трампа нельзя исключать из избирательных бюллетеней на предстоящих выборах главы государства. Такое решение принял Верховный суд США, сообщил телеканал NBC News.

В частности, Верховный суд отменил решение суда штата Колорадо, согласно которому Трамп не имел права снова баллотироваться из-за попытки сорвать выборы в 2020 году, когда победил Джо Байден.

«Поскольку ответственность за выполнение 3-й главы 14-й поправки к Конституции США в отношении лиц, занимающих государственные должности и кандидатов на Конгрессе, а не на штатах, мы отменяем это решение», — говорится в решении суда.

Указано, что уже завтра в Колорадо и еще в 14 штатах состоятся праймериз Республиканской партии, на которых избиратели могут проголосовать за выдвижение Трампа на пост президента США.

Также решение Верховного суда гарантирует, что Трамп останется не только в избирательном бюллетене в Колорадо, но и в штатах Мэн и Иллинойс, где местные суды принимали подобные решения в отношении бывшего президента.

Напомним, Трампу запретили участвовать в президентских выборах.