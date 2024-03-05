Франция не будет отправлять военных в Украину, — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что развертывания французских сил в Украине не будет. Об этом он сказал в интервью чешским порталам Novinky и Pravo.cz.

Макрон напомнил, что упомянул об отправке войск во время встречи с представителями более 20 государств в Париже в ответ на поставленный вопрос и в тот момент лишь сказал, что «ничего нельзя исключать».

«Это не означает, что рассматривается возможность в ближайшем будущем отправить французские войска в Украину, но вместе с тем под этим подразумевается то, что начинается дискуссия по этому поводу и что предстоит подумать над тем, что можно еще сделать, чтобы поддержать Украину, особенно на украинской территории», — сказал Макрон.

Он отметил, что участники встречи определились с пятью сферами, в которых они хотели бы сделать больше: киберзащита, совместное производство военной техники в Украине, безопасность стран, которым угрожает российское наступление в Украине, в частности Молдовы, возможность поддержать Украину на границе с Беларусью и операции по разминированию.

«Более того, я всегда четко определял, в каких рамках мы действуем: мы не вступаем в конфронтацию с российским народом и не прибегаем к эскалации», — подчеркнул Макрон.

Напомним, Макрон объяснил свои слова о войсках НАТО в Украине.