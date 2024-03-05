Возле одного из украинских городов произошло землетрясение

Еще одно землетрясение произошло в Украине. На этот раз возле города Надворная в Ивано-Франковской области.
Об этом информирует Главный центр специального контроля.
Его магнитуда составила 1,7 по шкале Рихтера.
Подземные толчки фиксировали накануне, в понедельник, 4 марта, в 15-05.
Уточняется, что источник землетрясения находится на глубине семь километров.
Эксперты поясняют, что по классификации данное землетрясение относится к «неощутимым».
Сообщается, что интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами.
Резюмируется, что последнее землетрясение в этом районе было 6 февраля магнитудой 2,4.
Ранее на Полтaвщине произошло землетрясение.