Возле одного из украинских городов произошло землетрясение

Еще одно землетрясение произошло в Украине. На этот раз возле города Надворная в Ивано-Франковской области.

Об этом информирует Главный центр специального контроля.

Его магнитуда составила 1,7 по шкале Рихтера.

Подземные толчки фиксировали накануне, в понедельник, 4 марта, в 15-05.

Уточняется, что источник землетрясения находится на глубине семь километров.

Эксперты поясняют, что по классификации данное землетрясение относится к «неощутимым».

Сообщается, что интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами.

Резюмируется, что последнее землетрясение в этом районе было 6 февраля магнитудой 2,4.

Ранее на Полтaвщине произошло землетрясение.