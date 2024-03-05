Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 419 020 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 5 марта.

Сообщается, что погибли уже 419 020 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 657 танков, 12 688 боевых бронированных машин, 10 258 артиллерийских систем, 1 007 РСЗО, 700 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 7 863 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 917 крылатых ракет, 25 кораблей/катеров, одна подлодка, 13 423 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 630 единиц специальной техники.

Ранее президент Сербии предрек, что западные военные таки будут в Украине.