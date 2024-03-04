В Украине решили на треть сократить количество министерств

Количество министерств в Украине может сократиться на треть. В Кабмине работают над созданием Центра правительства. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

«Хотим сократить количество министерств на треть, сократить количество государственных служащих», — сказал он.

По его словам, количество министров должно быть 15-16. «Соответственно количество министерств 15-16, не больше. Это оптимальное количество», — добавил он.

Шмыгаль сообщил, что правительство уже начало работать в этом направлении, и в этом году сокращено 20 тысяч государственных вакансий.

«Мы работаем над созданием Центра правительства. Министерства должны иметь небольшое количество высококвалифицированных специалистов, которые будут формировать государственную политику, а Центр правительства должен оказывать соответствующие юридические шаги, поддержку, качественно и быстро готовить нужные министерствам документы», — рассказал премьер.

Отвечая на вопрос о судьбе Министерства по делам ветеранов, Шмыгаль сказал: «На период войны и после завершения войны Минветеранов должно существовать. Это должно быть отдельное министерство или мощная часть соцполитики государства — это дискуссия».

Напомним, Шмыгаль назвал причину бед польських фермеров.