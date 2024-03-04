Фьюри рассказал, за сколько раундов нокаутирует Усика

Тайсон Фьюри не собирается долго быть в ринге во время боя за звание абсолютного чемпиона мира против Александра Усика. Чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе уверен, что поединок не продлится все отведенные для него 12 раундов.

По словам британского боксера, он настроен завершить противостояние досрочно.

«Он провел только два или три боя в сверхтяжелом весе, и, честно говоря, он меня не очень поразил. Он делает то, что должен делать. У него есть свои победы. Ему заплатили, он выполнил свою работу и идет домой. Вот о чем речь. Достаточно ли этого, чтобы победить цыганского короля? Я так не думаю, но удачи ему. Если он это сделает, я пожму ему руку, если нет — я перейду к другому сопернику. Думаю, что одолею его за семь раундов», — сказал Фьюри в комментарии The Stomping Ground.

Напомним, суперкомпьютер определил вероятного победителя боя Усик — Фьюри.