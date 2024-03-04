В Киеве задержали серийных грабителей: один угрожал взорвать полицейских

В Киеве задержаны серийные грабители. Во время операции один из них угрожал ножом и пытался взорвать полицейских гранатой. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По информации главы полиции Киева Дмитрия Шумейко, злоумышленники с помощью лома открыли входную дверь зоомагазина, повредили в помещении камеры видеонаблюдения, после чего угнали ноутбук, строительные инструменты, а также товары для животных.

«В дальнейшем нарушители погрузили угнанное в транспортное средство и пытались уехать, однако их догнали сотрудники полиции», — рассказал он.

В частности, 36-летнего водителя задержали возле автомобиля, а его 37-летний напарник начал оказывать дерзкое сопротивление и, угрожая правоохранителям ножом, достал из кармана боевую гранату и выдернул кольцо.

«Боеприпас был перехвачен и разряжен, а злоумышленник задержан», — добавил Шумейко.

О грабителях известно, что они «специализировались» на кражах из квартир и магазинов.

«Установлено, что сообщники ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, кроме того один из них обвиняется в совершении квартирных краж, и его дело слушается в суде», — добавил глава полиции Киева, добавив, что санкция наибольшего наказания предусматривает пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Киеве гопники со стажем ограбили известного телеведущего.