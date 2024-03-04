На Хмельнитчине один из городов закрыли на въезд и выезд

В Нетишине Хмельницкой области, где действует атомная электростанция, установят ограничения на въезд и выезд. Добраться можно будет только через блок-посты. Об этом сообщили в пресс-службе Нетишинской городской военной администрации.

«Уведомляем жителей Нетишинской МТГ и гостей города об ограничениях въезда и выезда в город определенными автодорогами, которые будут действовать от 4 марта 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение к Нетишину будет разрешено следующими автодорогами:

— блок-пост в районе р-на Хуторок (съезд на ул. Старонетишинская);

— блок-пост у стелы Нетишин (съезд на ул. Энергетиков);

— блок-пост со стороны с. Комаровка;

— блокпост со стороны въезда от с. Белотин.

«Въезды по другим направлениям будут ограничены!» — сообщают в Нетишинской городской военной администрации.

Напомним, оккупанты закрыли прифронтовые города для населения.