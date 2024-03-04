Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 417 950 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 4 марта.

Сообщается, что погибли уже 417 950 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 648 танков, 12 660 боевых бронированных машин, 10 210 артиллерийских систем, 1 004 РСЗО, 698 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 7 845 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 916 крылатых ракет, 25 кораблей/катеров, одна подлодка, 13 374 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 621 единица специальной техники.

Ранее Карина Мазяр в военной форме на обложке «Vogue» подверглась жесткой критике.