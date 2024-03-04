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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 417 950 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 417 950 солдат

Александр Панько
04.03.24 09:45
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 417 950 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 4 марта.

Сообщается, что погибли уже 417 950 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 648 танков, 12 660 боевых бронированных машин, 10 210 артиллерийских систем, 1 004 РСЗО, 698 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 7 845 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 916 крылатых ракет, 25 кораблей/катеров, одна подлодка, 13 374 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 621 единица специальной техники.

Ранее Карина Мазяр в военной форме на обложке «Vogue» подверглась жесткой критике.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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