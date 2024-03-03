Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 416 800 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на воскресенье, 3 марта.

Сообщается, что погибли уже 416 800 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 640 танков, 12 639 боевых бронированных машин, 10 188 артиллерийских систем, 1 003 РСЗО, 696 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 7 843 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 915 крылатых ракет, 25 кораблей/катеров, одну подлодку, 13 332 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 620 единиц специальной техники.

Ранее украинские военные сняли НЛО.