Выяснилось, какая погода повышает вероятность инсульта

Жаркая погода может привести к огромным проблемам со здоровьем. Появилось соответствующее исследование.

В нем сказано о том, что длительное воздействие высоких температур воздуха связано с повышенным риском острого ишемического инсульта.

Были проанализированы данные 82 тысяч пациентов с острым ишемическим (вызванным тромбом) инсультом из Китая. Эти данные были собраны в 2019-2021-х годах.

Эксперты сделали поправку на возраст, стаж курения, употребление алкоголя, пол, регион проживания и заболевания пациентов.

Выяснилось, что риск развития острого ишемического инсульта был выше при более высоких температурах, причем чем дольше было их воздействие, тем выше были шансы на инсульт.

Уточняется, что более уязвимы были жители севера страны, мужчины и пациенты с дислипидемией (нарушением нормального соотношения жиров в крови) или фибрилляцией предсердий (мерцательной аритмией).

Резюмируется, что жара – важнейший фактор риска острого ишемического инсульта.

Ранее ученые выяснили, что инсульт серьезно повышает вероятность инфаркта.