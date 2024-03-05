Британцы назвали способ, как победить наркотическую зависимость без лекарств

Исследователи из университета Мидлсекс в Великобритании назвали неочевидный способ того, как можно победить наркотическую зависимость. Появились данные их отчета.
По их словам, с ней помогают бороться систематические физические упражнения.
Ученые напомнили о том, что классические подходы к такому лечению нередко фокусируются на психологических и фармакологических вмешательствах, но полученные ими результаты говорят о том, что занятия физкультурой способны принести дополнительную пользу.
Эксперты проанализированы данные более чем 57 тысяч людей, у которых была тяга к различным наркотическим веществам, среди которых – кокаин, метамфетамин, мефедрон и марихуана.
Выяснилось, что для большинства исследованных веществ, люди, которые сообщали о частых физических нагрузках, имели более низкие показатели зависимости.
Исследователи считают, что это говорит о том, что регулярная физическая активность связана с менее тяжелыми формами зависимости среди потребителей этих веществ.
Так, по их словам, лучше всего физкультура помогает справиться с желанием употреблять «травку».
Дело в том, что упражнения могут модулировать систему вознаграждения мозга, влияя на высвобождение и обратный захват нейротрансмиттеров, участвующих в удовольствии и зависимости.
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