Британцы назвали способ, как победить наркотическую зависимость без лекарств

Исследователи из университета Мидлсекс в Великобритании назвали неочевидный способ того, как можно победить наркотическую зависимость. Появились данные их отчета.

По их словам, с ней помогают бороться систематические физические упражнения.

Ученые напомнили о том, что классические подходы к такому лечению нередко фокусируются на психологических и фармакологических вмешательствах, но полученные ими результаты говорят о том, что занятия физкультурой способны принести дополнительную пользу.

Эксперты проанализированы данные более чем 57 тысяч людей, у которых была тяга к различным наркотическим веществам, среди которых – кокаин, метамфетамин, мефедрон и марихуана.

Выяснилось, что для большинства исследованных веществ, люди, которые сообщали о частых физических нагрузках, имели более низкие показатели зависимости.

Исследователи считают, что это говорит о том, что регулярная физическая активность связана с менее тяжелыми формами зависимости среди потребителей этих веществ.

Так, по их словам, лучше всего физкультура помогает справиться с желанием употреблять «травку».

Дело в том, что упражнения могут модулировать систему вознаграждения мозга, влияя на высвобождение и обратный захват нейротрансмиттеров, участвующих в удовольствии и зависимости.

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