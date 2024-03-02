Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 415 640 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на субботу, 2 марта.

Сообщается, что погибли уже 415 640 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 624 танка, 12 611 боевых бронированных машин, 10 153 артиллерийские системы, 1 003 РСЗО, 696 средств ПВО, 346 самолетов, 325 вертолетов, 7 829 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 915 крылатых ракет, 25 кораблей/катеров, одна подлодка, 13 267 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 617 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что Китай также не остался в стороне от ядерных угроз Путина.