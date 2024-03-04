Ученые узнали о слонах кое-что очень трогательное

Эксперты из управления лесов Западной Бенгалии и Индийского института научного образования и исследований выяснили кое-что невероятное об азиатских слонах. Появились данные их отчета.

Исследователи говорят, что у этих животных есть ритуальные обряды прощания со своими детенышами.

Сказано о том, что слоны устраивают траурные процессии: взрослые особи несут тело слоненка за туловище и конечности, после чего труп закапывают в землю вверх ногами.

Информируется, что для погребения обычно используются оросительные каналы.

В конце такой церемонии все стадо громко трубит и ревет.

В итоге слоны покидают район захоронения и не возвращаются туда, выбирая другие маршруты миграции.

Такие обряды проводят только для детенышей, ведь взрослые слоны слишком тяжелые для подобной транспортировки.

Стоит добавить, что азиатские слоны признаны Международным союзом охраны природы находящимся под угрозой исчезновения видов. 26 тысяч из них живут в дикой природе, в основном в Индии, а некоторые в Юго-Восточной Азии. Продолжительность жизни животных на воле составляет в среднем шестьдесят-семьдесят лет.

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