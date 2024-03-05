Американский медик рассказала, почему у людей шумит в ушах

Популярный врач-удиолог из США Сабрина Ли поведала, почему у людей шумит в ушах. На это может быть ряд причин.

По ее словам, причинами возникновения шума в ушах (тиннитуса) могут быть изменения в мозге, износ волосковых клеток уха, воздействие громких звуков, закупорка слуховых проходов и болезнь Меньера.

Поясняется, что воздействие громких звуков является основным фактором риска появления шума в ушах.

Так, выяснилось, что тиннитус чаще встречается у людей, которые регулярно посещают мероприятия с громкой музыкой.

Кроме этого, говорит эксперт, шум в ушах может появляться в результате неадаптивной пластичности мозга, который пытается компенсировать потерю слуха за счет повышения своей нейронной активности, в результате чего возникают фантомные звуки.

Еще одной причиной такого явления, по данным специалиста, может быть износ волосковых клеток внутреннего уха, рецепторов слуховой системы, со временем. Дело в том, что при их повреждении происходит необратимая потеря слуха, иногда сопровождаемая фантомными звуками.

Резюмируется, что подобные проблемы зачастую возникают и из-за закупорки ушных проходов серой или вследствие болезни Меньера, то есть негнойного заболевания внутреннего уха, характеризующегося увеличением объема эндолимфы (жидкости, содержащейся в мембранном лабиринте внутреннего уха).

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