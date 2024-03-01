Синоптик поведал, какой будет погода в Украине в марте

Метеоролог Игорь Кибальчич поведал, какой будет погода в Украине в марте. Его слова цитирует издание «Метеопрог».

Эксперт небесной канцелярии рассказал, что тенденция стабильного тепла, которая наблюдалась в конце февраля, сохранится и в нынешнем месяце.

Он сказал: «В первые дни месяца на востоке Европы и в Украине ожидается юго-восточный перенос воздушных масс под влиянием западной периферии большого и малоподвижного азиатского антициклона».

Также говорится: «Ближе к концу первой декады на смену азиатскому антициклону придет область высокого давления с севера, из районов Скандинавского полуострова и стран Балтии. Температура воздуха в этот период немного снизится, на 3-7 градусов, но все еще будет превышать климатическую норму. В ночные часы ожидается снижение температуры до минус 2-8, днем за счет высокого солнца и малой облачности прогрев будет довольно оживленным».

Информируется, что определенная перестройка атмосферных процессов, по словам синоптика, произойдет во второй декаде марта.

Уточняется, что в это время вероятность осадков увеличится, они будут проходить преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом.

Специалист поведал, что температура воздуха останется высокой, заметно потеплеют ночи за счет более плотной облачности.

Игорь Кибальчич сообщил: «После 18-20 марта интенсивность и повторяемость осадков в виде дождей еще больше возрастет, особенно в западных северных и центральных областях нашей страны».

Ожидается, что температурный фон, как и раньше, сохранится выше нормы с незначительными межсуточными колебаниями. В отдельные дни возможны ночные заморозки местами до 1-7 мороза (кроме южной части).

Синоптик прогнозирует: «Среднемесячная температура марта по всей Украине ожидается выше нормы на 2-3,5 градуса и будет колебаться в пределах 1-6 тепла, в Одесской и местами западных областях плюс 7-8, в Карпатах около 0».

Резюмируется, что вероятность осадков заметно увеличится во второй половине месяца, когда нашу страну чаще будут посещать циклоны и атмосферные фронты, но суммарно за месяц сумма осадков окажется в пределах нормы, в западных областях местами выше нормы на 15-30%.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Украине в первые дни марта.