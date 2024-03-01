Украине вновь посулили членство в НАТО, но есть нюанс

Украине снова обещают членство в НАТО. Об этом пишет издание El Pais.

Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ.

Впрочем, по его словам, неизвестно, когда это произойдет.

Чиновник прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона по отправке западных военных в нашу страну.

Среди прочего, он сказал: «Мы полностью уважаем право наших союзников выдвигать новые идеи. Но у нас в НАТО нет намерений или планов по размещению войск в Украине».

Представитель Альянса добавил: «Что мы намерены делать, так это продолжать поддерживать Украину и избегать эскалации в отношениях с Россией, что до сих пор нам удавалось делать вполне удовлетворительно».

Было сказано, что это особенно важно после того, как Украина начала переговоры о вступлении в ЕС и приближении к НАТО.

Резюмируется: «Мы не можем сказать, когда именно, но однажды суверенная Украина станет частью и НАТО, и ЕС. Эта война, вероятно, будет продолжаться еще некоторое время. Поэтому НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине и избегать эскалации в отношениях с Россией».

Ранее мы писали, что солдаты НАТО все же не будут воевать в Украине.