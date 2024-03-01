Шольц объяснил, почему не хочет передавать Украине ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не передает Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, потому что они могут поражать цели в Москве. Об этом в четверг, 29 февраля, политик сообщил во время встречи с жителями Дрездена.

«Крылатая ракета с дальностью полета 500 километров — оружие, которое при неправильном применении может поразить конкретную цель где-то в Москве», — отметил канцлер.

Шольц подчеркнул, что Берлин передает Киеву большое количество помощи в военной сфере, но каждая поставка должна быть тщательно обдумана.

Немецкий канцлер подчеркнул, что в случае снабжения Taurus Германии пришлось бы непосредственно участвовать в запуске ракет, и «я считаю, что это невозможно», подчеркнул Шольц.

Напомним, Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus.