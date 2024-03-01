Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 414 680 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 1 марта.

Сообщается, что погибли уже 414 680 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 610 танков, 12 582 боевые бронированные машины, 10 106 артиллерийских систем, 1 000 РСЗО, 691 средство ПВО, 345 самолетов, 325 вертолетов, 7 794 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 912 крылатых ракет, 25 кораблей/катеров, одну подлодку, 13 206 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 611 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что президент Аргентины хочет организовать саммит по Украине.