Стало известно, в каких городах мира покупают недвижимость богачи

Компания Knight Frank Wealth и Douglas Elliman поведала, в каких городах мира покупают недвижимость богачи. Данные на 2024-й год цитирует CNBC.

Самой популярной у толстосумов в вопросе элитного жилья является столица Новой Зеландии Окленд.

Уже прогнозируется, что недвижимость тут до конца этого года подорожает на 10%.

Далее в списке идут индийский Мумбаи (ожидается рост цен за года на 5,5%), а также Дубай (ОАЭ), Мадрид (Испания) и Сидней (Австралия), где недвижимость, как ожидается, подрастет в стоимости на 5%.

Добавим, что такой прогноз был составлен по результатам анализа предпочтений людей с состоянием от 30 миллионов долларов.

Ранее мы писали про список Эпштейна – услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг.