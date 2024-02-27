В Запорожье усилят проверки документов

В Запорожье ужесточат меры безопасности, включая проверки документов у местных жителей. Особое внимание будет уделено переселенцам. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Основная цель — выявить диверсионно-разведывательные группы, действующие на территории Запорожской области. В прифронтовом Запорожье высока миграция населения. Для помощи силовым структурам будет проведена идентификация, кто в каких домах и квартирах проживает», — сказал он.

Федоров отметил, что около 200 тысяч переселенцев находятся на территории города Запорожья.

Напомним, в Киеве стартовали трехдневные военные учения.