Эндрю Форрест: австралийский миллиардер немного помог Украине деньгами

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест состояние которого оценивается примерно в 33 миллиарда долларов, решил помочь Украине во время войны. Сделал он вместе со своей бывшей супругой Николой.

Они пожертвовали на проекты по разминированию в нашей стране 3,3 миллиона долларов, передает 9News.

Информируется: «Пожертвование их фонда Minderoo Foundation будет направлено на обезвреживание мин в регионах, где выращиваются основные сельскохозяйственные культуры, что устранит угрозу для фермеров».

При этом сопредседатель и основатель фонда Minderoo Никола Форрест заявила, что наша страна сейчас является самой заминированной страной в мире, опережая Афганистан и Сирию.

Ранее оказалось, что ЕС дал Украине денег почти в два раза меньше, чем обещал.