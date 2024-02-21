Россия стянула на захваченные территории почти полмиллиона военных, — ГУР

Сухопутная часть группировки российских оккупационных войск на территории Украины сейчас составляет около 470 тысяч военнослужащих. Об этом сказал заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью Интерфакс-Украина.

«Если говорить о том, что изменилось за это время, — это численность группировки, развернутой на нашей территории. Сейчас сухопутный компонент, сухопутная часть группировки, которая расположена на территории Украины, составляет около 470 тысяч военнослужащих. И это только сухопутный компонент, я не беру авиацию, не считаем сюда военно-морской флот, который также привлекается к проведению операций, к нанесению ударов», — сказал Скибицкий.

Кроме того, по его словам, на оккупированных территориях появился новый компонент войск РФ — развернута группировка Росгвардии — около 33 тысяч военнослужащих.

«Это те люди, которые обеспечивают деятельность оккупационных властей, охрану стратегических объектов и при необходимости могут выполнять задачи обороны именно на временно оккупированных территориях», — рассказал Скибицкий.

Кроме того, дополнительно появилась группировка так называемого прикрытия государственной границы РФ. Они развернуты на территории трех областей России, непосредственно граничащих с Украиной: Белгородской, Курской, Брянской (около 30 тысяч военнослужащих).

Генерал-майор подчеркнул, что это связано со страхом россиян, что «мы будем активнее, будем проводить соответствующие действия на территории РФ».

Скибицкий также отметил, что важным изменением за два года является изолирование Черноморского флота и все основные боевые корабли врага находятся в Новороссийске.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 406 080 солдат.