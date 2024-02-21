Российский диетолог рассказала о небывалой пользе сала

Популярный российский диетолог Кристина Плотникова решила удариться в рассуждения о сале. Рассказала, сколько его можно есть в день.

По ее словам, суточная норма данного продукта составляет 30-50 граммов.

Она поведала, что в сале содержатся витамины А, D, E и K.

Уверяется, что они не только поддерживают здоровье кожи, ногтей и волос, но и играют важную роль в нормальной работе организма.

Кроме этого в сале есть жирные кислоты, необходимые для поддержания здоровья сердечнососудистой системы.

Также в нем содержатся железо, цинк, селен, кальций, магний, марганец, фосфор, которые нужны для поддержания иммунитета и образования гемоглобина (белка-переносчика кислорода).

Медик сказала, что важно не злоупотреблять салом и от него следует отказаться людям с проблемами с ЖКТ, больной печенью, диабетом и ожирением.

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