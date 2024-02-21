Скончался диссидент и политзаключенный Степан Хмара

Украинский правозащитник, общественный деятель, диссидент, Герой Украины, депутат трех созывов Верховной Рады и соавтор Конституции Украины Степан Хмара скончался на 87-м году жизни. Об этом на его странице в Facebook сообщила вдова умершего Роксолана Хмара.

«Не хочу в это поверить. Не хочу это писать. Мой самый дорогой муж умер... Мы все делали все, что могли, и даже больше», — написала она.

Степан Хмара (1937-2024) — Герой Украины, который за дело независимости Украины отсидел в концлагерях за Уралом более 7 лет, в том числе 306 дней карцера.

После возобновления независимости Украины Степан Хмара еще дважды избирался народным депутатом. Продолжал вести борьбу за невинно осужденных украинцев и политических заключенных.

Напомним, в ночь на 25 сентября на 50 году жизни скончался народный депутат Украины из Ивано-Франковска Андрей Иванчук.