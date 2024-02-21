Дарья Донцова: известная писательница огорошила своих читателей

Известная российская писательница Дарья Донцова (Агриппина Васильева), которая и раньше славилась тем, что буквально «штампует» свои книги, рассказала о том, как работает. Ее цитируют местные СМИ.

71-летняя авторша уверяет, что уже четверть века пишет по книге каждый месяц.

Она сказала: «Это мой такой очень приятный график. Двенадцать книг в год. Мне просто очень нравится писать книги».

В 2024-м году, по ее словам, она написала уже три книги.

На данный момент на счету женщины 258 детективов и около двадцати книг из серии «Сказки прекрасной долины», а также кулинарные и автобиографические произведения.

Сама писательница призналась, что до сих пор пишет от руки, хотя владеет компьютером.

Ранее мы писали, что известный писатель подозревается в изнасиловании.