Перспективы членства в ЕС: Украине придется еще немного подождать

Вопрос о членстве Украины в ЕС снова поставлен на паузу. Придется еще подождать.

Как сказала в Брюсселе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, рамки для переговоров о вступлении нашей страны не будут готовы до европейских выборов, которые пройдут с 6 по 9 июня.

Отмечается: «Мы делаем великолепный прогресс в отношении процесса скрининга. Это очень хорошо. И мы работаем над переговорными рамками».

Говорится: «Мое лучшее предположение, что они не будут готовы до европейских выборов, но после них. Потому что я вижу развитие разных переговорных позиций. Это займет время».

Она добавила: «Но я думаю, что где-то летом, в начале лета мы будем готовы».

Стоит напомнить, что, как планировалось, переговорные рамки должны были быть утверждены на заседании Совета в марте.

Ранее мы писали, что ЕС скорректирует оборонную промышленность с акцентом на Украину.