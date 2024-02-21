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Новости > В Минюсте объяснили, какие категории осужденных в Украине хотят мобилизовать

В Минюсте объяснили, какие категории осужденных в Украине хотят мобилизовать

Александр Панько
21.02.24 15:25
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В Минюсте объяснили, какие категории осужденных в Украине хотят мобилизовать

В Украине сейчас рассматривают мобилизацию различных категорий осужденных. В частности, к ним относятся граждане с пожизненным лишением свободы. Об этом в комментарии «Суспільне» заявила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

По ее словам, сейчас в Украине 26 тысяч человек, которые получили пожизненный тюремный срок. Их характеристики, моральное состояние, состояние здоровья и желание воевать разное.

«Мы, прежде всего, видим преимущество в тех, кто мотивирован. А уже во-вторых, ищем юридические конструкции, юридические возможности освобождать таких людей, для того чтобы они помогали отражать агрессию», — уточнила Высоцкая.

Также она добавила, что правительство в первую очередь рассматривает возможность мобилизации тех осужденных, которых уже освободили.

«Поэтому в проекте закона, который сейчас рассматривается о мобилизации, мы предусматриваем именно такую возможность — предоставить людям, имеющим судимость, то есть свободным, уже отбывшим наказание, никаких претензий у страны к ним с юридической точки зрения нет, чтобы этот статус не мешал им в первую очередь», — рассказала Высоцкая.

Как уточнила замминистра, власти допускают вариант, чтобы заключенные или люди с судимостью выполняли вспомогательные задачи в войне.

Напомним, в проект закона о мобилизации внесли 2500 поправок.

Тэги: заключенные, мобилизация, война в Украине

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