Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 406 080 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 21 февраля.

Сообщается, что погибли уже 406 080 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 516 танков, 12 338 боевых бронированных машин, 9 826 артиллерийских систем, 992 РСЗО, 678 средств ПВО, 338 самолетов, 325 вертолетов, 7 560 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 903 крылатые ракеты, 25 кораблей/катеров, одна подлодка, 12 861 единицу автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 558 единиц специальной техники.

Ранее в ТЦК объяснили, кого точно не могут призвать во время мобилизации.