ВСУ приземлили очередной вражеский Су-34

Украинские защитники уничтожили очередной российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом утром в среду, 21 февраля, сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.

«На этот раз могу сказать, что летчику Су-35 повезло — сманеврировал и больше не рискует. А вот экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике „Вечного полета, братья“. Есть хорошие результаты объективного контроля, чтобы никто не сомневался! Будем есть руSSкого медведя малыми кусками», — говорится в сообщении.

Командующий добавил приписку, в которой подчеркнул отличную работу бойцов Воздушных Сил ВСУ.

«PS. Ходят слухи, что у меня в последнее время плохое настроение. Не имею на это права! При такой боевой работе оно просто великолепное!», — отметил командующий.

Напомним, ВСУ удалось «приземлить» шесть бортов оккупантов всего за двое суток.