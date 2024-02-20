Польские «фермеры» ужесточили блокирование движения на границе с Украиной

Участники акции протеста в Польше ужесточили блокирование движения на границе с Украиной. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины во вторник, 20 февраля.

Так, в обоих направлениях полностью заблокировано движение грузовиков через пункт пропуска Медика-Шегини. Срок завершения такой блокады неизвестен.

В пункте пропуска Долгобычув-Угринов протестующие озвучили намерение перекрыть движение для всех видов транспорта до 17:00 вторника.

«Зосин-Устилуг. С 13.00 по 16:00 по Киевскому времени протестующие намерены ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях. Обещают пропускать только грузовые автомобили с гуманитарной помощью», — говорится в сообщении.

В пункте пропуска Корчова-Краковец протестующие перекрыли движение до 21:00 по Киевскому времени для всех грузовиков на выезд из Польши, кроме перевозящих критические грузы. При этом все остальные виды транспорта в оба направления смогут двигаться беспрепятственно.

В пункте пропуска Гребенне-Рава-Русская протестующие с 13:00 по Киевскому времени заблокировали движение всего транспорта в обоих направлениях, кроме везущего критически важные грузы и гуманитарную помощь.

В пункте пропуска Дорогуск-Ягодин до 19:00 по Киевскому времени будет полностью заблокировано движение грузового транспорта в обоих направлениях.

Напомним, поляки на границе высыпали украинское зерно из вагона.