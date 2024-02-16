В Киеве мужчина зарезал соседа… из-за громкой музыки

Дикое преступление произошло в Киеве. О нем поведала местная полиция.

Сообщается о том, что в украинской столице мужчина зарезал своего соседа из-за громкой музыки.

Правоохранителям поступило сообщение о драке, которая произошла в одном из многоэтажных домов в Соломенском районе. Туда сразу же выехала следственно-оперативная группа.

На месте ЧП копы нашли мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки, которого медики срочно госпитализировали.

Выяснилось, что пострадавший в своей квартире вместе со знакомыми распивали алкогольные напитки и громко слушали музыку. К нему пришел сосед с товарищем с требованием прекратить шум.

Увы, во время конфликта один из мужчин нанес владельцу квартиры три удара ножом в грудь и скрылся.

Потерпевший от полученных травм умер в больнице.

Полицейские в течении нескольких часов нашли и задержали подозреваемого - им оказался киевлянин 2002-го года рождения.

Сообщается, что по факту умышленного убийства ему объявлено подозрение. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь парню грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Умани мужчина с ножом напал на военного.