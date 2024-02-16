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Новости > Мексиканцы рассказали, почему виноград нужно есть с кожурой и косточками

Мексиканцы рассказали, почему виноград нужно есть с кожурой и косточками

Александр Ластенко
16.02.24 16:49
200
Мексиканцы рассказали, почему виноград нужно есть с кожурой и косточками

Исследователи из автономного университета штата Нуэво Леон в Мексике поведали, что кожура и косточки винограда обладают противоопухолевыми, антиоксидантными, противомикробными и омолаживающими свойствами. Появились данные отчета ученых.

Они говорят, что такие отходы виноделия можно использовать для разработки новых пищевых и косметических продуктов.

Отмечается, что они содержат три типа полифенолов: фенольные кислоты, флавоноиды, и нефлавоноиды.

Поясняется, что это особые растительные соединения, которые обладают рядом полезных для человеческого организма свойств, которые могут снижать воспаление в организме, способствовать усиленной работе иммунной системы и замедлять процесс старения.

Информируется, что омолаживающие свойства обусловлены способностью полифенолов защищать клетки от окислительного стресса (повреждения) свободными радикалами – особыми активными формами кислорода.

Эксперты считают, что высушивание отходов виноделия, перемалывание их в порошок и добавление, например, в йогурты, может улучшить сохранность пробиотиков в них.

Сказано о том, что пробиотики – это непатогенные для человека микроорганизмы, которые способны восстанавливать нормальную микрофлору кишечника и губительно воздействовать на патогенные и условно-патогенные бактерии.

Было выявлено, что с использованием такого порошка можно производить косметику.

Резюмируется, что полифенолы могут быть применены в составе солнцезащитных кремов для защиты от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением.

Ранее стало известно, риск каких заболеваний снижает кофе.

Тэги: виноград, мир, ученые, здоровье

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